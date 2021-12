Famosos lamentam morte de Agnaldo Timóteo, vítima da Covid-19

Famosos, entre artistas, políticos e intelectuais, usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor, compositor e político Agnaldo Timóteo. Internado no Rio de Janeiro desde o dia 17 de março, ele morreu aos 84 anos de idade, vítima da Covid-19, neste sábado, 3.

"Que tristeza... Meu carinho aos familiares, amigos e fãs", lamentou a atriz Patrícia Pillar.

Xico Sá, escritor e comentarista compartilhou um trecho da música A Galeria do Amor, de 1994. “Na galeria do amor é assim. Muita gente à procura de gente. Agnaldo Timóteo na vitrola”, disse.

“Soube agora do falecimento de Agnaldo Timóteo pela Covid-19. Sempre nos esbarrávamos no Rio e, como sempre, ele muito gentil. O cantor de longa estrada e também de vida política deixa família, amigos e milhares de fãs com saudades. Minha solidariedade”, postou Jandira Feghali, deputada federal (PCdoB).

Também na política, Manuela d’Ávila (PCdoB) se manifestou: “ Vá em paz Agnaldo Timóteo! Um abraço solidário aos familiares e amigos”, escreveu seguido de um emoji de coração.

Quem também se manifestou foi o cantor Wesley Safadão: "Descanse em paz Agnaldo Timóteo, meus sentimentos aos familiares e fãs!", escreveu.

O cantor baiano destacou a personalidade de Agnaldo. "Morre o grande cantor Agnaldo Timóteo, sempre o achei polêmico, mas em matéria de canto ele sempre foi acima da média", afirmou.

Confira mais postagens sobre a morte de Agnaldo Timóteo:

Com muita dor, o Botafogo lamenta a morte de Agnaldo Timóteo, cantor e compositor brasileiro, botafoguense apaixonado. O Clube deseja conforto aos amigos e familiares neste momento difícil. 🙏🏼🖤⭐️ pic.twitter.com/Z7uPPAWtQ3 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 3, 2021

Agnaldo Timóteo: um vozeirão, agitado, brizolista, depois malufista, botafoguense doente, brigão. Preso à vida, que queria beber de uma golada só. Mais um que não merecia partir assim, na asfixia, na solidão. Deus conforte seus familiares. pic.twitter.com/EYEbG7RrNO — Chico Alencar (@chico_psol) April 3, 2021

Como teste me convocaram para essa entrevista com ele. No fim ele se zangou, foi embora e pediu pra me tirarem da câmara. Achei que eu tinha estragado a minha chance. Mas foi o contrário! Obrigado, Benino! Foi com vc q eu entrei pra TV! #AgnaldoTimoteo https://t.co/UbIgWSFDVj https://t.co/5GZPEcwA2G — Danilo Gentili (@DaniloGentili) April 3, 2021

adblock ativo