Familiares, amigos e artistas dão adeus a Beth Carvalho

O corpo da sambista Beth Carvalho está sendo velado no salão nobre da sede do Botafogo de Futebol e Regatas, no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, clube de futebol pelo qual Beth torcia. O velório começou por volta das 10h e, além de parentes, alguns amigos da cantora estão presentes, entre eles, as também cantoras Zélia Duncan e Teresa Cristina.

Beth Carvalho morreu nesta terça-feira, 30, aos 72 anos, no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, onde estava internada desde o início deste ano. A causa da morte, segundo boletim divulgado pelo hospital, foi infecção generalizada.

O velório será realizado até as 16h. Em seguida, após uma cerimônia, o corpo da cantora seguirá em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros para o crematório no Cemitério do Caju, na zona norte da capital fluminense.

No ano passado, Beth Carvalho, debilitada devido aos problemas de saúde, fez seu último show ao lado do grupo Fundo de Quintal. Por causa da doença, ela se apresentou deitada, cantando seus principais sucessos.

