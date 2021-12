Família e amigos dão adeus a Bruno Nunes

A poucos metros do túmulo do ícone do rock baiano, Raul Seixas, foi sepultado no final da tarde deste domingo, 3 no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, o corpo de mais um nome admirado da música, Bruno Nunes, 51, vítima de parada cardiorrespiratória.

Ao som, Hey, Jude, dos Beatles, interpretada pelos amigos Armando Macedo e Keko Pires, mais de 100 pessoas, entre familiares, colegas e admiradores, como o baixista Jery Marlon e sua mulher Angela Cristina, se despediram do cantor, compositor e guitarrista baiano.

Bruno morreu às 5 h da madrugada deste domingo no Hospital Cardio Pulmonar, na avenida Garibaldi, após tentativas de ressuscitação. Ele deixa filha de 13 anos e um legado de composições. Entre estas, a canção Verso em Paz, uma das que o amigo, o cantor e compositor Márcio Melo, elege como a sua favorita.

"É uma grande perda, sim, mas a maior é a da sua presença, da amizade dele; para a música, sua obra continua, se perpetua", disse Mello.

Surpresa

Amigos próximos a Bruno se surpreenderam com a morte repentina, já que ele não apresentava problemas de saúde. Para a comunicóloga Mônica Carvalho, foi uma ingrata surpresa. Ela conta que, no dia anterior à sua morte, tinha combinado com o amigo ir a um show.

"A gente se falava quase todos os dias. Semana passada, ele se sentiu mal, mas ficou bem logo em seguida. Hoje, tive essa notícia muito triste. Ele era um gênio e um grande amigo", lamenta.

Obra

O músico compôs trilhas para filmes, a exemplo de Uma Avenida Chamada Brasil, de Octávio Bezerra; Halting The Fires, da BBC; The Life Liability e também A Dívida da Vida, do Channel 4 - Londres. Para a televisão, compôs as aberturas da minissérie Sex Appeal (Rede Globo - 1993) e do programa Pesca e Companhia (SBT), além de temas para a novela Champanhe (Rede Globo - 1984) e para o especial, Plunct Plact Zoom 2, que também contou com composições de Raul Seixas, um dos músicos que Bruno Nunes mais admirava.

O artista participou, na televisão, do filme, O Trapalhão na Arca de Noé, gravado em 1983. Criou o Trio do Rock, que fez dez anos no Carnaval deste ano, com apresentação no Circuito Dodô (Barra/Ondina), e na Escuna Elétrica (versão marítima do trio elétrico), entre tantos trabalhos de um músico inquieto e criativo.

