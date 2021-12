Falta de alvará cancela shows das bandas Cascadura e Maglore

O show que aconteceria neste domingo das bandas Cascadura e Maglore no Burburinho Music Bar foi adiado devido a suspensão temporário pela Superintendência de Controle e Uso do Solo do Município (SUCOM) do alvará de funcionamento da casa de shows localizada na Pituba.

Com isso, a apresentação das duas bandas foi adiada para o dia 01 de março (sexta-feira), no Commons Music Bar (antigo Farol do Rio Vermelho), casa de shows recém-inaugurada no Rio Vermelho.

