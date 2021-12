Internado na última quinta-feira, 17, depois de ter passado mal, o cantor Marcelo Falcão desmentiu os boatos de que sofreu um princípio de infarto e aproveitou para repassar a agenda de shows, que inclui uma apresentação com O Rappa em Salvador.

O show será no dia 2 de setembro, no Wet'n Wild, na avenida Paralela. Os ingressos para o evento custam entre R$ 60 a R$ 130 (até o dia 30 de agosto) e podem ser adquiridos na loja do Pida e no balcão de ingressos dos shoppings. Além da apresentação de O Rappa, haverá ainda show da banda da Nação Zumbi.

Vídeo na rede

Em uma filmagem publicada no domingo, 20, logo após ter recebido alta do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, o artista tranquilizou fãs e amigos e declarou que a notícia de que ele teria sido vítima de um infarto era "a maior mentira".

"O que tive foi uma indisposição, muitos dias em estúdio, muitos dias na estrada. O tempo todo trabalhando, é uma coisa da minha pessoa, amo trabalhar [...] Quem quiser, passa lá no hospital e vê o laudo", disse o cantor.

Da Redação

Falcão desmente boatos de infarto e confirma show em Salvador

adblock ativo