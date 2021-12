A banda Falamansa vai se apresentar neste sábado, 14, às 22h, no Armazém Vilas na festa "Primeiro Forró do Ano", que ainda contará com a presença da banda Estakazero. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote).

Além de canções como "Xote da Alegria", "Rindo à toa" e "Xote dos Milagres", a banda Falamansa deve apresentar canções do CD "Amigo Velho", que foi vencedor da 15ª edição do Grammy Latino, em 2014, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras.

Da redação Falamansa leva forró para Vilas do Atlântico

