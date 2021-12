Falamansa comanda 'Arraiá da Vila' no Armazém Hall em abril

A banda de forró Falamansa irá comandar o evento "Arraía da Vila" no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A festa será realizada no dia 6 de abril e contará com shows de Danniel Vieira, Kart Love e Forró do Tico.

O Falamansa é formado pelos forrozeiros Tato (cantor, violonista e compositor), Alemão (zabumba), Dezinho (triângulo) e Valdir do Acordeom (sanfona). Além dos hits que marcaram gerações, a banda promete levar alegria para o palco com canções como "Lá da alma", "Respeite a maré" e "Por um amor mais verdadeiro".

Os ingressos do primeiro lote custam R$ 50 (pista), R$ 80 (área VIP) e R$ 100 (camarote) e podem ser adquiridos na bilheteria da casa do Armazém, na loja Armazém Ticket e nos balcões de ingressos dos shoppings.

