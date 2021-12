Fagner mantém romantismo ao lado de antigos parceiros

O eterno romântico Fagner lança o CD "Pássaros Urbanos", em que retoma contato com Michael Sullivan, produtor do disco e compositor de "Deslizes", que marcou a carreira do cantor na década de 1980. Entre os parceiros, o amigo Zeca Baleiro e os colegas de longa data Clodo Ferreira e Fausto Nilo.



Sobre o título do CD, que terá uma versão em vinil, ele explica: "Falamos dos pássaros tranquilos do interior e dos ruídos urbanos. Na cidade, eles têm de cantar mais alto para serem ouvidos".



Ele já tinha mais de 70% do disco pronto quando retomou contato com Sullivan, que assumiu a produção. "Ficamos algum tempo sem contato próximo, mas ele sempre continuou carinhoso comigo. Enviei algumas canções, e ele se empolgou de imediato."



Com mais de 40 anos de carreira, a inspiração de Fagner é a mesma. "Eu preciso estar atualizado, mas ainda entregar ao meu público o que ele está esperando, músicas boas, que emocionem."



Entre as três regravações, destaque para "Paralelas", de Belchior. "Eu sempre a cantei em shows, mas nunca tinha registrado. Quem sabe ele ouve e reaparece", brinca Fagner, sobre o cantor que andou sumido. "Também gravei uma nova versão de "No Ceará É Assim", porque só tem música falando da Bahia. Sou cobrado a representar o meu Estado."



Fã vira amigo e parceiro

O novo CD de Fagner, "Pássaros Urbanos" traz duas canções em parceria com o músico Zeca Baleiro, "Toda Luz" e "Samba Nordestino", essa última em que dividem os vocais.

Não é de hoje, porém, que eles trocam ideias. De gerações diferentes, mas que se completam no palco, a dupla já criou mais de 20 canções e gravaram o DVD "Raimundo Fagner & Zeca Baleiro - o Show" (2004).

"O Fagner foi a um show meu, anos atrás, da turnê "Líricas", e a afinidade foi imediata. Já era fã dele, acompanhei sua carreira por um longo tempo, até ter de cuidar da minha própria", brinca. "Temos vários pontos de contato: a origem árabe, a infÔncia no interior nordestino, a paixão por Bob Dylan e Luiz Gonzaga, o amor pelo futebol", diz Zeca.

Fagner só confirma essa empatia. "Quando o conheci, ficamos até de manhã cantando músicas, percebemos nossa afinidade. Em seis meses já estávamos no palco", diz Fagner, que pretende voltar a criar com o amigo assim que possível. "A gente fica musicalmente muito só, então é bom ter um cara próximo, que mexe com você e te anima. Ele é muito ativo, como letrista, músico, arranjador", elogia Fagner.

