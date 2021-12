Fagner comemora 70 anos com turnê e show em Salvador

Prestes a completar 70 anos, o cantor cearense Raimundo Fagner vem a Salvador no mês de setembro com a sua nova turnê nacional, que comemora ainda, seus 45 anos de carreira. A apresentação única será no dia 27 de setembro, às 21h, no palco do Teatro Castro Alves (TCA).

“É muito importante comemorar fazendo o que mais gosto: estar no palco e recebendo o carinho dos fãs. Ainda mais em Salvador que sempre esteve presente em minha história”, disse Fagner, por meio em nota.

Nascido em 13 de outubro de 1949, em Orós, Ceará, Fagner possui uma carreira de sucesso. Colecionando grandes hits como "Espumas ao Vento", "Borbulhas de Amor", e "Deslizes", o cantor conquistou sucessivamente discos de ouro e platina e superou a marca de um milhão de cópias vendidas.

