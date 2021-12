Fagner comemora 40 anos de carreira com "Pássaros Urbanos"

Depois de cinco anos sem lançar disco de carreira, o cantor e compositor cearense Raimundo Fagner volta disposto a reconquistar o público que sempre o admirou pelas canções artesanais, feitas de poesias e melodias mais elaboradas.

Em Pássaros Urbanos (Sony Music), o seu 37º álbum em 40 anos de trajetória, o cuidado com a escolha do repertório, com a sonoridade e com as letras apontam para um Fagner revisitando um passado musical marcado pela qualidade em sons e versos, tão cultuada pela sua geração.



Não que, com isso, o artista que deu voz a inúmeros sucessos românticos e populares tenha aberto mão de ser tocado no rádio. Produzido por Michael Sullivan - cuja parceria, inaugurada com o megasucesso Deslizes, de 1988, reforça o intuito de Fagner de não perder o apelo popular de seu trabalho -, Pássaros Urbanos realça um artista essencialmente romântico, que sempre transitou pelo Brasil urbano e sertanejo.



O álbum reúne 11 canções, sendo três regravações, que sintetizam quatro décadas de carreira de um dos nomes mais bem-sucedidos da história da música brasileira.

O hiato entre o último trabalho ("Uma Canção no Rádio", de 2009) e este que acaba de lançar não tem uma explicação palpável. "O tempo passa rápido... mas estou muito feliz com o reconhecimento do público com a minha carreira, a minha trajetória ao longo de todos esses anos".



O repertório, conta, foi trabalhado nos últimos dois anos. "Os fãs já vinham cobrando músicas inéditas e o bacana é que o resultado tem tido uma receptividade incrível", revela Fagner, que se programa para voltar aos palcos com o show Pássaros Urbanos em setembro.

Amores urbanos

Com referência nos elementos da cultura brasileira e nordestina, o novo álbum fala de amores urbanos, a partir de uma sonoridade mais contemporânea, como é o caso da faixa-título, Pássaros Urbanos (Fausto Nilo/Cristiano Pinho), e da canção Balada Fingida (Fausto Nilo/Fagner).



Versos Ardentes foi composta, também, com o amigo e conterrâneo Fausto Nilo, com quem rendeu uma das parcerias mais consolidadas da MPB. Ainda de autoria do letrista Fausto Nilo, junto a Michael Sullivan, Fagner gravou Arranha-céu, música de refrão pegajoso, bem ao gosto popular, com versos do tipo: "a saudade, essa cachorra/ quer que eu mate, quer que eu morra/ numa canção banal".

Outra inédita, Se o Amor Vier (Fagner/Clodo Ferreira) abre o disco com uma levada espanhola, incrementada por uma guitarra na medida. Essa música, inclusive, já vem sendo apresentada ao seu público nos shows comemorativos ao 40º aniversário de carreira, iniciados no ano passado. Clodo, vale lembrar, é coautor de Revelação, grande sucesso de Fagner, no final da década de 70.

Em parceria com Zeca Baleiro, com quem faz dobradinhas musicais desde 2003, entraram as faixas Toda Luz, uma canção sentimental marcada por um arranjo vibrante, e Samba Nordestino, uma ode à "nação nordestina", representada por gente como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Gordurinha, Jackson do Pandeiro e Osvaldinho do Acordeom, todos eles declamados em versos, sob o efeito da zabumba e do pandeiro.



"Nesse samba, eu e Zeca, que aqui dividimos os vocais, enaltecemos o sentimento de amor e respeito pelo Nordeste e pelos seus mais expressivos ícones musicais", ressalta Fagner.



Brasil rural



Das regravações, destaque para Doce Viola, uma pérola de Jaime Além, já gravada por Maria Bethânia, mas que com Fagner ganhou um sotaque mais original do Brasil rural. A viola tocada pelo próprio autor e o coração nordestino de Fagner compuseram uma performance musical que imprimiu um tom inédito à linda canção.

A antológica Paralelas, de Belchior, também ganhou uma interpretação mais acelerada, em relação à original. Fagner explica que a canção entrou no repertório por representar bem o símbolo poético do homem cosmopolita, engessado entre o amor e urgência dos grandes centros urbanos na sobrevivência do dia a dia.



"Sempre cantei Paralelas nos meus shows. Resolvi registrar no disco como, também, uma forma de homenagear o meu antigo parceiro, que está sumido, com paradeiro ignorado", disse, referindo-se a Belchior.



No Ceará é Assim (Carlos Barroso), outra regravação, ganhou clima de gafieira, arranjo de samba pop e metais orquestrados pelo instrumentista, arranjador e produtor musical Lincoln Olivetti.

