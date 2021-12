Fafá de Belém faz show acústico em Salvador

Acompanhada pelo maestro Cristovão Bastos ao piano, Fafá de Belém apresenta seu show "Piano e Voz" em única apresentação, no dia 7 de novembro, às 21h, no Teatro Castro Alves. Com forte teor intimista e saudosista, o espetáculo acústico explora o universo da MPB e das noites cariocas do Rio de Janeiro dos anos 1970.

O repertório é formado por 20 canções que resgatam a carreira da intérprete e relembram os anos dourados da MPB, combinando grandes sucessos de Fafá com releituras acústicas de canções dos mais importantes compositores do gênero. Entre elas, destacam-se: "Foi Assim", "Coração do Agreste", "Bilhete", "Ave Maria", "Abandonada", "Escândalo", de Caetano Veloso, "Sob Medida", de Chico Buarque, e "Andança", de Danilo Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós.

Os ingressos custam R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia) para as filas A a P, R$ 100 e R$ 50 para as filas Q a Z6, R$ 70 e R$ 35 para as filas Z7 a Z11, e já estão à venda nos pontos de venda do TCA e no site compreingressos.com.

