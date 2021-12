Fafá de Belém encerra turnê nacional com show em Salvador

A cantora Fafá de Belém encerra sua turnê nacional com show no Teatro Castro Alves (TCA) no dia 12 de maio. A artista promete apresentar um espetáculo com um formato novo.

"Não paro de fazer shows por todo o Brasil, em vários formatos. Mas este espetáculo, agora, é especial, traz muita coisa nova, é um desafio novo. E ainda bem que gosto de desafios, pois está é bem diferente", disse Fafá.

Ela diz que vai usar projeções durante o show, além de trocar figurinos feitos especialmente pelo estilista Luis Claudio. Ela também será acompanhada dos músicos paraenses Manoel e Felipe Cordeiro (pai e filho).

Os ingressos variam entre R$ 50 (meia) e R$ 75 (meia). As entradas estão disponíveis na bilheteria do TCA, no SAC do Shopping Barra e do Bela Vista ou no site Ingresso Rápido.

