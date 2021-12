Fafá de Belém em versão voz e piano no Castro Alves

Muito além das máquinas de teletransporte e das fórmulas mágicas dos filmes de ficção, há a música, outra forma de fazer o tempo voltar. Uns instantes ouvindo e as memórias chegam, pedindo passagem. Esta é a ideia da cantora Fafá de Belém com seu novo show, Piano e Voz: resgatar o lirismo e a elegância dos bares cariocas na década de 1970.



Dona de voz e de um riso inconfundíveis, Fafá avisa logo que quer glamour no show que acontece hojenesta sexta, no palco principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande. Para ela, que morava em Belém do Pará, o Rio de Janeiro era isto mesmo: um sonho distante de novidades, homens e mulheres elegantes, cantoras da noite. Os amigos que de lá voltavam chegavam encantados.



"Para mim, o Rio era como uma Disneylândia. Belém era longe e as pessoas chegavam de lá com discos novos e sabendo o que ainda ia acontecer. O Rio era meu sonho de consumo", conta Fafá, que já gostava de cantar naquela época, mas que nem sonhava em subir num palco. "O que me fez cantar foi esse imaginário do Rio".



No show, que apresenta pela primeira vez em Salvador, ela prevê grandes emoções. É que foi aqui mesmo, no Teatro Vila Velha, que ela iniciou sua carreira de cantora. "Comecei profissionalmente na Bahia, porque Roberto Santana me convenceu a cantar. Ele me ensinou tudo que eu sei", conta Fafá, antecipando que o amigo - pai do cantor Lucas Santanna - também estará na plateia. Sobre o palco, Fafá terá ainda a companhia da cantora baiana Mariene de Castro, que fará participação especial no show. "Ela é um sopro de frescor, vai trazer canções de Caymmi".



Repertório



Acompanhada do maestro e amigo de longas datas Cristovão Bastos, Fafá apresenta para o público baiano um repertório composto de canções de diversos artistas, que vão de Escândalo (composta por Caetano Veloso e eternizada na voz de Angela Ro Ro) a Olhos nos Olhos e Sob Medida, de Chico Buarque, passando ainda por algumas músicas de Maysa. Além delas, estão no repertório também grandes sucessos de sua carreira, como Foi Assim, Coração do Agreste, Bilhete e Abandonada. "Vai ser meu retorno a Salvador em grande estilo", Fafá revela, entre gargalhadas, aquelas suas, já tão conhecidas.



Neste sábado, 8, Fafá continua na Bahia, para uma apresentação do show Piano e Voz em Camaçari, no Teatro Cidade do Saber. Lá, os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30(meia).

