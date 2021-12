Fafá de Belém é atração musical no feriadão

A cantora paraense Fafá de Belém celebrará seus 40 anos de carreira com apresentações que acontecem entre os dias 7 e 9 de setembro (sexta a domingo), na Casa do Comércio, na capital baiana.

Fafá irá apresentar um repertório composto de músicas que marcaram os melhores momentos de sua carreira, como "Nuvem de Lágrimas", "Vermelho" e "Abandonada".

As apresentações, que acontem às 21 horas (na sexta e no sábado) e às 20 horas (no domingo), tem ingressos a R$60 (inteira) e R$30 (meia).

