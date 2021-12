Fafá de Belém comemora 40 anos de carreira no TCA

Comemorando 40 anos de uma carreira consolidada, Fafá de Belém faz um passeio e relembra os grandes sucessos da sua trajetória domingo, 21 de agosto, às 20h, no Teatro Castro Alves.

No espetáculo, a cantora vai apresentar músicas que marcaram sua vida como "Nuvem de Lágrimas", "Coração Agreste", "Bilhete", "Abandonada", "Vermelho", "Sob Medida", entre outros clássicos da artista.

No repertório, ainda estão algumas canções que fazem parte de seu novo álbum "Do Tamanho Certo Para o Meu Sorriso" como "Pedra Sem Valor", "Ao Pôr do Sol", "Meu Coração é Brega", "Volta", "Quem Não Te Quer Sou Eu" e "O Gosto da Vida". No palco, Fafá de Belém será acompanhada pelos músicos paraenses Manoel e Felipe Cordeiro.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, no SAC do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site www.ingressorapido.com.br. Os bilhetes custam R$ 100 (filas A a P), R$ 80 (filas Q a Z6) e R$ 60 (Z7 a Z11)

