Fábio Júnior traz turnê de shows para Salvador

O cantor Fábio Júnior chega à Salvador no próximo dia 15 de julho com a turnê "O que importa é a gente ser feliz". O evento será realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 18h30.

No repertório, Fábio promete embalar o público com sucessos antigos como "Caça e Caçador", "Alma Gêmea" e "Só você", não esquecendo dos hits atuais, como "Investindo nessa história” e “Amém, amor”.

Os ingressos para o evento começam a ser vendidos nesta segunda-feira, 5, nos SAC Shopping Bela Vista e Barra, na bilheteria do TCA e no site do Ingresso Rápido, com valores a partir de R$ 50.

