Fábio Jr. traz show mais intimista para Salvador

O cantor Fábio Jr. se apresenta em Salvador no sábado, 11, às 21h, no Barra Salvador Hall. Além de um repertório especial para o show, a turnê também tem novidades no que diz respeito a cenário, iluminação e repertório. Todo o clima faz com que o público se sinta muito próximo do cantor e do palco, garantindo um tom totalmente intimista.

O cantor está animado com o show na capital baiana. "Salvador sempre me recebeu muito bem, com muito carinho. Minha relação com Salvador é maravilhosa, a cidade e o público tem um astral bom demais, o clima todo na cidade é diferente. Toda vez que vou a Salvador volto com as energias renovadas. Bom demais!” disse.

Os fãs podem esperar "Pai", "Caça e Caçador", "Só Você" e outros sucessos dos 35 anos de carreira de Fábio Jr. Os ingressos custarm R$ 200 (platéia) e R$ 400 (mezanino), ambos com open bar.

