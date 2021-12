Fábio Jr. realiza show na Concha Acústica do TCA em outubro

O cantor Fábior Jr. estará de volta a Salvador no dia 20 de outubro. O artista se apresentará na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19h, e os ingressos já estão à venda. Eles podem ser adquiridos nos SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista, além do site Ingresso Rápido.

Os fãs do artista poderão ouvir as canções "Só Você", "Alma Gêmea" e "Caça e Caçador". A banda é formada por Amador Longhini no teclado, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no Baixo, Gustavo Pepa D'Elia na bateria e Aldo Gouveia e Ellis Negress nos vocais.

