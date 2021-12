Fábio Jr. e Danniel Vieira comandam Madre Verão neste sábado

Fábio Jr. é a principal atração do Madre Verão, na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, que chega ao seu penúltima dia neste sábado 31. O sertanejo Danniel Vieira e a banda Los Praianos também se apresentam nesta noite.

Os ingressos são trocados por alimentos não perecíveis, preferencialmente por um pacote de 500g de macarrão. Os mantimentos recebidos serão doados a ONGs da cidade.

O Madre Verão começou no dia 9 de janeiro e contou com apresentações de Ana Mammeto, Adão Negro, Thiaguinho, Roupa Nova, Banda Malta, Claudia Leitte, Tayrone Cigano, Psirico, Dimba, Leninne, Belo, entre outros.

No próximo sábado, acontece o encerramento do festival com o Lual Madre Verão. O evento será comandado pela banda de reggae Chimarruts.

