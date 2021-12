Fábio Jr. e Blitz se apresentam em Salvador

Uma mistura do que tocava nas rádios brasileiras nas décadas de 1980 e 1990. Essa é a proposta do Encontro Notável, evento que acontece na tarde deste sábado, 1º, no Gran Hotel Stella Mares, com apresentações do cantor Fábio Jr. e da banda Blitz.

As hospedagens para o final de semana da festa no Gran Hotel já acabaram, mas ainda é possível garantir o ingresso para o dia do show. Com estrutura open bar, a festa começa às 16 horas e conta com dois grandes palcos, um para cada atração.

A lógica da festa é que, enquanto uma apresentação está acontecendo, a outra é preparada. Desse modo, o público confere os dois shows sem intervalos.

"A proposta do evento é misturar estilos musicais e proporcionar momentos inesquecíveis para o público. Dividir o palco com a Blitz é incrível", afirma o cantor Fábio Jr. No palco, ele apresenta hits que marcaram sua carreira, como Alma Gêmea, Pai e Só Você.

O cantor traz ainda algumas músicas de Fábio Jr., seu novo disco. Mas, para os fãs das antigas, ele tranquiliza: "O foco, sem dúvida, será os grandes sucessos".

Quem também promete uma apresentação repleta de hits é a banda Blitz, liderada pelo cantor e ator Evandro Mesquita. "As pessoas não terão tempo nem de respirar", brinca o vocalista. "Música sem parar!".

No repertório, seguindo a linha dos hits marcantes, canções como Você Não Soube Me Amar e A Dois Passos do Paraíso. "As canções da Blitz fizeram história no cenário musical brasileiro e faz parte da vida de muitas pessoas até hoje", afirma Evandro.

