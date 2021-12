A FitDance e a banda de pagode Lá Fúria lançaram neste sábado, 1º, o clipe da música "Sem Mimimi", cantada por Fábio BigBoss e Bruno Magnata. O trabalho está disponível no canal da comunidade de dança no YouTube.

“É a nossa aposta para o verão que está chegando com tudo. É mais um trabalho que fazemos com muito carinho para o público que quer passar esse período do ano com muita dança, sensualidade e curtição intensa. “Sem Mimimi” já está na boca do povo e estamos muito felizes com esse retorno da galera”, diz Fabio, CEO da FitDance, que também compôs o hit.

Os intérpretes da música apostam na parceria que já fez sucesso no Carnaval desse ano. BigBoss e Magnata, junto com Felipe Escandurras, gravaram "Pa Pa Pa", que teve mais de 1 milhão de visualizações.

Da Redação | Foto: Maria Magalhães | Divulgação Fabio BigBoss e La Fúria lançam clipe de "Sem Mimimi"

