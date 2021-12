Fã de Raul Seixas, cantora japonesa se apresenta em Salvador

A japonesa Tsubasa Imamura estará em Salvador para participar da Anipólitan, festa da cultura pop oriental que acontece neste fim de semana em Salvador. Ela vai se apresentar no domingo, 24, às 15h20, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Apesar de japonesa, Tsubasa canta também em português, e gosta muito da nossa música. Um dos ídolos dela? O baiano Raul Seixas. Inclusive, ela canta Maluco Beleza com um jeito todo intimista e com certeza vai apresentar a canção no show de domingo. O A TARDE aproveitou para fazer uma entrevista por email com Tsubasa. Leia abaixo:

Com quantos anos você aprendeu a tocar violão?

Eu comecei a tocar violão com 13 anos, quando ganhei um violão do meu pai.

Seus pais são músicos?

Não. Meu pai é diretor de uma gráfica e a família da minha mãe toda é de fotógrafos, incluindo ela e meu irmão mais velho.

Como você conheceu a música brasileira?

No Japão se ouve muito bossa nova e samba, mas a música que eu curto e toco (mpb e rock nacional), eu aprendi indo pro Brasil (desde 2009).

O que te atraiu?

A profundidade das letras e uma melodia de vocal simples, porém muito, mas muito musical mesmo. Talvez uma das melhores do mundo.

Quais são seus cantores brasileiros preferidos?

Gosto muito do Renato Russo do Legião Urbana, Marisa Monte, Djavan, Raul Seixas etc.

Você cantou músicas de pessoas que nasceram na Bahia como Raul Seixas, autor de Maluco Beleza, e Caetano Veloso, intérprete de Sozinho. Conhece as cantoras de Axé como Ivete Sangalo, Claudia Leitte ou Daniela Mercury? Será que podemos esperar alguma surpresa no seu repertório com alguma música delas?

Não conheço muito do Axé. Ouvi algumas coisas na internet, mas acho que não é muito a minha praia.

Você vem a Salvador pela primeira vez. Já pesquisou sobre a cidade? Tem alguma coisa que gostaria de conhecer?

Pesquisei sobre Salvador e sua história, e achei muito rica. Estou aqui a dois dias e já conheci o Pelourinho, igreja do Senhor do Bonfim, São Franciso e fui jantar com amigos, onde conheci o Gustavo Mullem, guitarrista da banda Camisa de Vênus e guitarrista da ultima turnê de Raul Seixas. Foi incrível. Uma pessoa maravilhosa.

Além de canções brasileiras, você vai cantar músicas escritas por você e de animes. Quais animes você gosta?

Sim. Meu repertório é uma mistura de minhas musicas próprias, música brasileira e algumas musicas de animes famosos. Eu gostava muito de City Hunter quando era estudante. Hoje em dia eu não tenho muito tempo e não consigo mais seguir nenhum anime.

