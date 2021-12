Expresso MPB reúne O Teatro Mágico, Scambo e Maglore

O projeto Expresso MPB promove o encontro musical entre o grupo O Teatro Mágico e as bandas baianas Scambo e Maglore, revelações da música soteropolitana. O evento acontece neste domingo, 9, a partir das 17 horas, no Bahia Café Hall.

O Expresso MPB marca o retono a Salvador da companhia musical O Teatro Mágico, que completa sua triologia com o show A Sociedade do Espetáculo . No novo trabalho, com músicas de álbum homônimo divulgado em 2011, a trupe mostra o amadurecimento musical que alcançou entre o lançamento do CD "Segundo Ato" (2008) e agora, com a produção de Daniel Santiago, integrante da banda e parceiro de Hamilton de Hollanda, um dos principais expoentes da música instrumental contemporânea brasileira.



A banda Scambo, comandada por Pedro Pondé, é a outra atração da estreia do projeto, produzido pelas empresas Nossa Agência e Outros 500 Marketing, em parceria com o Grupo A TARDE.

