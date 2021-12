'Exagerado – Tributo a Cazuza' acontece neste domingo no TCA

Há 27 anos, nesta mesma data, Cazuza se despedia como o poeta que cantou e encantou gerações. A atemporalidade das letras e do artista será consagrada neste domingo, 9, com o espetáculo "Exagerado – Tributo a Cazuza", do intérprete Valério Cazuza. O evento acontece na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, em Salvador.

O musical retrata as duas principais fases do cantor e compositor: a sua trajetória na banda Barão Vermelho e a sua inquietude artística da carreira solo. Para mostrar que, mais do que cantar o rock, o desejo de Cazuza era multiplicar poesias, o espetáculo marca o tempo através do figurino, que é fundamental para a história.

"A gente usa o figurino para simbolizar a época do Barão Vermelho, o figurino do Rock in Rio, que foi o ponto alto da carreira da banda", diz Valério.

Os maiores sucessos do artista pretendem embalar as emoções dos fãs. Canções como Ideologia, Codinome Beija-Flor, Exagerado e Brasil, segundo Valério, são o ponto alto do show, devido a poesia e a atualidade das suas letras, que refletem as emoções e sentimentos das pessoas, além das insatisfações políticas de um povo.

"Além de cantar, antes de cada música eu faço uma pequena introdução do que a letra vai dizer para as pessoas, para elas entrarem naquele mundo. No espetáculo cada canção é uma história. Eu tenho essa responsabilidade de deixar as pessoas bem situadas no que ele quis dizer em casa música", afirma o intérprete.

Junto ao show, o cenário conta com um telão no qual vai passar imagens marcantes do artista e de Cazuza, o que faz com que o espetáculo mexa com todos os sentidos e sentimentos do público. Valério revela que a noite vai contar com surpresas para os espectadores. Além de uma grande expectativa do ator, por ser a primeira vez que se apresenta nos palcos da capital baiana.

Ser Cazuza

O que começou como uma brincadeira de caraoquê se transformou em uma verdadeira paixão da vida. Formado em enfermagem e dono de uma pizzaria, Valério cantava como divertimento e, despretenciosamente, recebeu um convite para fazer parte de uma banda cover do artista.

Segundo o ator, era nítida a reação das pessoas quando interpretava Cazuza, pelos trejeitos e, principalmente, pela afinidade vocal. As portas se abriram e ele investiu na carreira como cover. "Já faz 12 anos que sigo como mensageiro desse poeta", afirma Valério.

Ao interpretar ao vivo, como em todos os espetáculos que canta, ele sente o peso que é representar um artista que é ícone de gerações.

"Me sinto completamente honrado e com a sensação de responsabilidade o tempo todo. Responsabilidade de estar realmente passando a mensagem do grande poeta que marcou e continua marcando as pessoas", afirma.

Dentre as inúmeras características de Cazuza, o cover diz se identificar mais com o estilo dele de ser, despojado, que ama a noite, a sua personalidade boemia e o jeito de ser menino no trato com as pessoas, o que ele diz não ter a ver com o maturidade.

"Esse negócio dele gostar de gente, não gostar de apenas somar, mas sim de multiplicar".

Confessa que é difícil escolher uma música favorita, destaca que as canções marcam momentos da vida e que agora a escolhida é Todo Amor que Houver Nessa Vida, devido a mensagem contida na sua letra. "É uma música super curta, mas ela diz tudo que a gente precisa: um trocado para dar garantia, um veneno para acabar com a monotonia e um grande amor que seja remédio para tudo", diz.

Os ingressos para o evento custam R$ 100 e R$ 50 (das filas A a W), R$ 80 e R$ 40 (X a Z11) e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

*Sob supervisão do editor- coordenador Marcos Casé

