Ex-vocalista do Nightwish faz show em Salvador

Tarja Turunen, cantora finlandesa e ex-vocalista do grupo Nightwish, faz show pela primeira vez em Salvador, no dia 23 de outubro, no Cais Dourado. A artista apresenta "Colours in the Dark", quarto disco da carreira solo, lançado em agosto de 2013.

A cantora é a mais popular da Finlândia e uma das referências na Europa no seu gênero, o metal sinfônico. No Brasil, a artista vendeu mais de 1 millhão de cópias do seu trabalho solo e 3 milhões com o Nightwish.

Tarja também foi indicada para seis Emma Awards, premiação musical da Finlândia, e pré-nomeada para o Grammy Awards pelo trabalho como convidada na banda Schiller. A turnê da cantora passa ainda por Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba.

adblock ativo