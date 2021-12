Ex-The Voice Kids, baiana Lou Garcia se prepara para lançar 1º CD

Uma voz que transmite calma e força e que para ouvi-lá é preciso concentração. Essa é a primeira sensação ao se escutar Lou Garcia, ex-participante da primeira edição do The Voice Kids, que está em arrecadação para o lançamento do primeiro CD, Constelação.

A baiana de 16 anos, que também é compositora, mudou o visual e está diferente da menina que se apresentou no programa de TV. Agora surge com cabelo curto, salto alto e sem a aparência infantil.

Mas logo o jeito inocente e serelepe surge, quando o assunto vira o gosto por novelas coreanas. "Só sei assistir isso na minha vida", revelou, ao contar que citou a novela Pinóquio porque tem um personagem que é jornalista e usa bloquinhos.

Essa é uma das formas que a inspira a compor, já que depois de assistir a um episódio de uma novela ou de uma série, Lou transpõe para o papel o sentimento que o produto a causou.

Não à toa, ela já tem cerca de 40 músicas autorais, sem falar nas canções que perdeu quando o celular caiu no chão. Aprendeu com a experiência e agora manda todas as composições para Luiz Ribeiro, produtor que trabalhou com nomes importantes como Ivan Lins.

Dia da verdade

A cantora, que fez teatro, aula de canto e que sabe tocar violão, piano e ukulele, fala com euforia de quase tudo.

"Às vezes, eu não acredito, não parece ser verdade assim", emociona-se ao falar da carreira que está sendo, aos poucos, construída. Difícil de acreditar também é receber uma carta no dia primeiro de abril de um produtor fazendo o convite para investir no seu trabalho. O pai da cantora, Carlos Moyses, achou que fosse uma brincadeira de mal gosto e demorou para entrar em contato com Luiz Ribeiro.

Para arrecadar o dinheiro, o produtor teve a ideia de lançar a campanha do Partio, que tem como um dos objetivos a prensagem de mil cópias do CD Constelação.

No site estão três composições feitas por Lou, Um delas é a Última Vez, que será investida como o primeiro jingle de trabalho. O álbum reúne entre 12 a 13 músicas autorais (a maioria ainda está sendo mixada) e algumas regravações como Stand By Me, que Lou cantou no The Voice Kids.

Será uma releitura da canção composta por Ben E. King, Jerry Leiber e Mike Stoller e gravada por nomes como John Lennon e Prince Royce. "Vou fazer a minha versão da música", emenda a artista, completando que irá dar destaque às suas canções autorais.

Lou disse ainda se inspirar em artistas como Taylor Swift, Shawn Mendes e a banda Coldplay. Na música brasileira tem como referências Tiago Iorc e Ana Vilela.

Mais que usufruir das influências externas, a baiana quer deixar sua marca registrada, ter identidade no trabalho, e sonha, que no futuro, as pessoas a reconheçam por ter um estilo próprio.

Participações em shows

Desde que esteve no The Voice Kids, Lou Garcia fez participações em shows pela Bahia e até cantou em Londres, na Inglaterra.

Mas a desenvoltura no palco nem sempre foi simples. A primeira apresentação aconteceu no colégio, e ela precisou puxar três amigas para cantar junto.

A música foi Ponto Fraco, da novela Rebelde, a versão brasileira, pela qual Lou disse ser apaixonada na época. Ela também participou do show de Victor e Léo, no Armazém Villas, em maio do ano passado; em um reencontro com os ex-Kids na Costa do Sauípe e na Casa do Sol, na Barra; e duas vezes no show da banda Rock Forever.

Para o futuro, Lou pretende morar em São Paulo, já que é nesta cidade que a sua banda e produtor estão e também por acreditar que lá tem mais espaço para se destacar com o estilo pop rock, com o qual se identifica. O CD de estreia está previsto para ser lançado de junho até o final deste ano.

