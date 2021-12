Ex-Scambo, Graco Vieira faz duo com Nina Campos e estreia no Festival No Caminho

Veterano guitarrista de bandas como Inkoma, Scambo e Bailinho de Quinta, Graco Vieira está de projeto novo na praça. Batizado Ba–Co (é underline mesmo), trata-se de um duo com a baixista Nina Campos (Macumba Love), que parte das células rítmicas do samba-reggae, adicionando toques de rock e eletrônica.

Quem quiser conferir o novo som do Graco – e da Nina – tem uma excelente oportunidade nesta sexta-feira, na primeira edição do festival No Caminho, que ainda traz mais duas bandas de fora: a carioca Ventre e a gaúcha Dingo Bells.

Estreando banda e festival novos, Graco admite um friozinho na barriga: “Sim, a estreia de um projeto é sempre.... caótica (risos). Mas sei que as coisas vão se ajeitando com o tempo e que precisamos dar esse start, sair do digital e partir pros palcos”, afirma.

“Fiquei muito feliz com o convite de Marcelo Argôlo e Gabriele Jessi (produtores) pra gente estrear no festival No Caminho e torço muito para o sucesso dessa empreitada. Vejo verdade e vontade neles. Um festival de música autoral é sempre importante pra circulação de bandas e projetos na cidade”, acrescenta Graco.

Composição de referências

Com cinco faixas disponibilizadas no Soundcloud, o Ba–Co apresenta uma proposta consistente, casando bem a guitarra (ora psicodélica, ora pesada) de Graco com levadas que poderiam ter saído de um disco do Olodum. “O samba-reggae é um fetiche antigo, sempre gostei e sempre achei que poderia mesclar isso com as experiências que acumulei, seja no hardcore, no reggae, rock ou nas marchinhas e frevos do Bailinho”, conta.

Depois de compor e gravar algumas demos com a ajuda do sampler, Graco convidou Japa System (Baiana System) para ajuda-lo na parte eletrônica e Mario Pam (Ilê Aiyê) para acrescentar o peso dos tambores. “Acho importante pontuar que o Baco não é um projeto de samba reggae, é um composição de referências de uma Salvador urbana e caótica, que me interessa e da qual faço parte”, pontua.

“No show, vamos ter as bases eletrônicas e samplers, que fazem parte da essência do Ba–Co, mas também a percussão ‘valendo’. Será um desafio, mas contaremos com dois grandes percussionistas: o mestre Mario Pam (Ilê Aiyê) e Nanny Sanntos (Cortejo Afro). No baixo e voz, minha parceira no projeto, Nina Campos. E eu na guitarra e voz”, conclui.

| Serviço |

Festival No Caminho

Atrações: Ventre (RJ), Dingo Bells (RS) e Ba_Co

Quando: Sexta-feira, 19 horas

Onde: Cine Teatro Solar Boa Vista

Entrada: R$ 25 (no Sympla)

Ouça: Sound Cloud

