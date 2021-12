Ex-Planet Hemp, Black Alien chega a Salvador na quinta

A convite do MiniStereo Público Sistema de Som, o ex-integrante da banda Planet Hemp, Gustavo de Almeida, conhecidíssimo como Black Alien, desembarca em Salvador, nesta quinta-feira, 17. Ele vai se apresentar na casa de show Barra 33, localizado na Barra, a partir das 22h.

O rapper carioca é considerado um dos mais talentosos compositores brasileiros e autor de dois grandes álbuns: “Babylon By Gus – Vol. I: O Ano do Macaco” e “Babylon By Gus – Vol. II: No Princípio Era o Verbo”.

O evento faz parte da programação do projeto "Quintas Dancehall", que já recebeu convidados como BNegão, Lazzo Matumbi, Rico Dalasam e Russo Passapusso.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site do Sympla e custam R$ 30 (+ R$ 3 de taxa). No local, as entradas custarão R$ 30 até meia-noite. Após esse horário, passará a ser cobrado R$ 40.

adblock ativo