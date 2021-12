Ex-Mutante Arnaldo Baptista segue com fluxo criativo

A expressão serena de Arnaldo Dias Baptista - exibida tanto em fotos velhas, quanto novas - não dá conta de toda a genialidade e turbulência que marca sua vida e sua obra. Obra que, em sua fase solo, ganha agora relançamentos especiais, shows e exposição de quadros.

Alçado à fama nos anos 1960, ao lado de Rita Lee e seu irmão Sérgio Dias, no grupo Os Mutantes, Arnaldo foi quem pagou mais caro pela psicodelia desenfreada daqueles dias envoltos na névoa púrpura. Foi internado em clínicas psiquiátricas e tentou o suicídio em 31 de dezembro de 1981, ao se atirar da janela de um hospital em São Paulo.

Superado o trauma (e o traumatismo craniano), retirou-se para uma vida mais tranquila em um sítio em Juiz de Fora (MG). Há cerca de quinze anos, começou a retomar as atividades artísticas: lançou em 2004 Let It Bed, CD de inéditas, e participou do retorno d'Os Mutantes, na fase Zélia Duncan (2007).

Agora, ele curte o relançamento remasterizado de seus álbuns solo - difíceis de achar em lojas convencionais. A série começa com o fantástico Singin' Alone (1982), no qual Arnaldo gravou todos os instrumentos.

Em paralelo, tem feito, com sucesso, os shows Sarau o Benedito? pelo Brasil. Como o nome diz, é em formato sarau, só Arnaldo e o piano no palco. Não acabou ainda: até 17 de novembro, o Sesc Vila Mariana, em São Paulo, expõe quadros de Arnaldo, Tulipa Ruiz, Karina Buhr, Cibelle e Kiko Dinucci, na mostra Ateliê dos Músicos.

Em resumo, é um ótimo momento para o eterno Mutante. "Me sinto levando a vida do jeito que eu gosto", afirma Arnaldo, em entrevista por telefone.

"Esses saraus são onde eu entro em contato com o público. O pessoal está gostando. Já fiz no (Teatro) Municipal (SP, na última Virada Cultural) e em Porto Alegre, e foi bem legal. Agora (no dia 29 último), vou fazer no Sesc Pompeia", conta.

Em se tratando de Arnaldo, porém, algumas coisas nunca mudam: "Só há um problema: eu só gosto de amplificadores valvulados (em oposição aos transistorizados) e nenhum teatro que eu conheça tem um desses. Então eu faço saraus sem bateria, baixo e guitarra. Aí não se vê tanta diferença".

Quem já leu uma entrevista de Arnaldo - qualquer uma - sabe que ele sempre bate nesta tecla. "A diferença é tão difícil de explicar quanto um orgasmo. Posso dizer que o valvulado tem graves que acompanham as curvas sonoras. É pensamento de audiófilo, né?", justifica.

Esphera

Sobre o Singin' Alone, o CD está disponível para download pago no site CD Baby e audição streaming em sites como Deezer e Rdio, atingindo bons números de vendas e execução.

"A gravação foi uma experiência: eu não tinha ideia de como ia sair. Eu sabia tocar os instrumentos, mas nunca tinha feito um disco inteiro sozinho", lembra Arnaldo.

"Ainda vão sair o Shinin' Alone, que é um ao vivo da época, inédito, e o Loki? (LP de 1974). Mas ainda não sei quando. Tem muitas coisas que acontecem que não sou eu que comando. O Loki? é da (gravadora) Universal. Então nem sei dizer qual vai ser o próximo", conta ele.

No momento, além das atividades já citadas, ele também prepara um novo álbum de inéditas, já intitulado Esphera. "Estou fazendo sozinho. Gravo em Juiz de Fora, aonde tenho meu estúdio. Já tem umas sete faixas gravadas, mas ainda não sei quando sai", diz Arnaldo.

De uma coisa ele sabe: não quer mais trabalhar com o irmão, Sérgio. "Não gosto mais. Ele não concorda comigo em nada. Prefiro fazer (música) sozinho. Em grupo sempre tem um problema. Ou não gosto da marca da guitarra ou é o amplificador, que não é valvulado".

