Ex-integrante do Yes se apresenta no TCA

O cantor e compositor inglês Jon Anderson, ex-integrante do grupo Yes, se apresenta pela primeira vez em Salvador, nesta quarta-feira, 19, no Teatro Castro Alves.

"Jon Anderson - A Voz do Yes" é o nome da turnê com a qual ele está viajando o mundo. Um show no qual ele canta, toca violão e piano, e conta histórias sobre as canções, sua carreira, e sobre Yes, grupo que ajudou a fundar nos anos 1960, e que se tornou uma das mais importantes bandas do mundo na primeira metade dos anos 70.

O show no TCA acontece às 21 horas e tem ingressos que variam entre R$ 180 e R$ 80.

