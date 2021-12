Ex-Fazenda, MC Mirella oferece recompensa após perder celular de R$ 10 mil em assalto

Ex-participante do reality show 'A Fazenda', da TV Record, a cantora de funk, MC Mirella desabafou nas redes sociais após ter sofrido um assalto nesta terça-feira, 30, em uma avenida de São Paulo.

De acordo com a artista, bandidos puxaram o seu celular pela janela do carro durante um momento de descuido. “Eu não tô acreditando (…) Se você está pedindo necessidade, para e pede, não fica roubando não. Eu poderia ajudar se quisesse comer ou sei lá, sei lá, mas vai tomar no c*, eu tô muito revoltada, tinha tudo no meu celular”, disse ela, mostrando sua raiva. “Você sai para trabalhar e você se f**e”, desabafou.

Oferecendo uma recompensa para quem encontrar o aparelho, avaliado em R$ 10 mil, a cantora lamentou a perda de arquivos que estavam no celular.

“A gente já rodou atrás desses moleques, mas só Deus sabe onde eles se enfiaram. “Vai tomar no c*, mano. Eu tô muito revoltada. Tava tudo no meu celular. Eles enfiaram a mão e levaram o bagulho. Eu quero meu celular de volta! Não tô acreditando nisso”, disse.

