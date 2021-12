Ex da banda Mosiah lança carreira solo com show nesta sexta

O cantor Luciano Correia, que por 15 anos comandou a banda de reggae baiano Mosiah, faz o primeiro show da carreira solo nesta sexta-feira, 20, no restaurante Zen - Dining & Music, às 21h. O ingresso é R$ 30, com direito ao CD do artista.

Luciano, que agora adota o nome artístico Lutte, diz que o motivo que o levou a sair do grupo foi a necessidade de investir em um trabalho mais autoral, em que pudesse reunir novos sonhos, desejos e desafios.

Seu primeiro trabalho recebe seu novo nome - CD Lutte - e apresenta 11 faixas, todas autorais. Algumas gravadas com contribuições de outros artistas.

Apesar do novo caminho, Lutte deixa claro que não deixou de lado suas origens no reggae, mas ganhou autonomia para passear por outros estilos, como o R´n´B e o Hip Hop.

O show no Zen será uma apresentação do álbum, com algumas participações e canções que fazem parte do seu play-list.

O noite ainda irá contar com a abertura da banda MUV!, tendo à frente o vocalista Peu Alves, e um show de risos comandado pelo ator e comediante Pisit Mota.

