Ex-cantor da Calcinha Preta, Marlus Viana fará show em Salvador

Após sair da banda de forró Calcinha Preta, o cantor Marlus Viana segue carreira solo e vai se apresentar em Salvador este sábado, 27. O show vai acontecer no Coliseu do Forró, no bairro de Patamares.

O valor dos ingressos é de R$ 30 (feminino) e R$ 40 (masculino). A festa vai começar às 21h. Para mais informações, entrar em contato pelo número: (71) 9 9925-4434.

Além do ex-cantor da Calcinha Preta, o evento também vai ter apresentações da banda Massapê e Colher de Pau.

