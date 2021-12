Ex-BBB Clara Aguiar se apresenta como DJ em Salvador

A ex-BBB Clara Aguiar, participante da 14ª edição do reality, vem a Salvador como DJ. Com o codinome Skull Blondie, ela participará do Baroneth, show realizado na The Hall, na Pituba, no dia 19 de julho (sábado), às 23h.

Além de Clara, as DJ's Lolly Ramos, Amanda e Hannah Maia também animam a noite.

Para quem vai curtir a pista, o primeiro lote de ingressos custa R$ 40. Já para quem vai desfrutar do camarote open bar, o valor está R$ 75.

