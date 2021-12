O cantor Djavan lançou nesta quarta-feira, 31, a música "Cedo ou Tarde" que compõe o novo álbum "Vesúvio". Além do sigle, também foi divulgado um lyric vídeo produzido por ex-alunos da Oi Kabum, instituição que promove a estudantes da rede pública de ensino, a formação em artes gráficasd e digitais. Também participaram da produção o CriAtivo Film School, projeto da Nave de Conhecimento de Triagem.

"Cedo ou Tarde" é produzida com funk e remete como era o estilo do ritmo nos anos 70 e 80, unindo as características do artista. A música está disponível no iTunes, Spotify, Google Play, Deezer, Napster, Apple Music e a versão do Youtube será composta com o lyric vídeo.

Confira:

Da Redação | Foto: Divulgação Ex-alunos da Oi Kabum produzem lyric vídeo da música de Djavan

