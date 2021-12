Eventos animam ressaca do Carnaval em Salvador; confira

O Carnaval de Salvador acabou mas o clima de folia ainda toma conta da cidade. Para quem ainda tem energia, o final de semana de ressaca traz boas opções de diversão.

Confira algumas:

>> Batucada Brasilady com Amanda Santiago

Serviço:

Quem: Amanda Santiago - Batucada Brasilady

Onde: Largo Tereza Batista - Pelourinho

Quando: Sábado (17 de fevereiro), a partir das 20h

Quanto: Pista: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) | Camarote: R$ 80

Informações: (71) 99902-3472

>> Show da banda Mil Milhas

Serviço:

Quem: Banda Mil Milhas e Rádio Motor

Onde: Moon Pub, no Rio Vermelho

Quando: Sábado (17 de fevereiro)

Quanto: R$ 40 (fora da lista) | R$ 25 (lista – lista@moonpub.com.br)

>> MicroTrio de Ivan Huol e Banda Limusine

Serviço:

Quem: MicroTrio de Ivan Huol, Banda Limusine e abertura de Lindete Souza

Onde: Varanda do SESI, no Rio Vermelho

Quando: sábado (17 de fevereiro)

Quanto: Couvert Artístico: R$ 30

>> Ressaca do Club du Timball

Serviço:

Quem: Carlinhos Brown, Timbalada Séc XXI e Electrotimba

Onde: Othon Palace, em Ondina

Quando: Domingo (18 de fevereiro)

Quanto: R$ 70

>> Ressaca do Zen

Serviço:

Quem: André & Mauro e banda Pra Casar (sábado) | Guig Guetto e Nata do Samba (domingo)

Onde: Zen Dining & Music, no Rio Vermelho

Quando: sábado e domingo (17 e 18 de fevereiro)

Quanto: R$ 60

>> Banda Moinho

Serviço:

Quem: Banda Moinho

Onde: Café-Teatro Rubi, Wish Hotel da Bahia (ex- Sheraton)

Quando: Sexta e sábado (23 e 24 de fevereiro)

Quanto: Couvert artístico – R$ 100

>> Os Irmãos Macêdo – “Carnaval – Música – Revolução”

Serviço:

Quem: Os irmãos Armandinho, Betinho, Aroldo e André

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Quando: Domingo (25 de fevereiro), 11h

Quanto*: R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia)

* Vendas somente no dia, a partir de 9h, com acesso imediato do público

