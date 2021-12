Evento tem Nação Zumbi, Ponto de Equilíbrio e Baiana System

Nação Zumbi, Ponto de Equilíbrio e Baiana System. Essas são as três principais atrações do 3º Festival da Juventude de Vitória da Conquista divulgadas pela prefeitura da cidade no último final de semana. O evento acontece entre o dia 30 de abril e 3 de maio no Centro Glauber Rocha.

As datas das apresentações das bandas já foram definidas. Baiana System, grupo baiano em ascensão nos últimos anos que mistura guitarra baiana com ritmos percussivos e eletrônicos, se apresenta no dia 1º de maio. No segundo dia é a vez de Nação Zumbi, banda pernambucana precursora do movimento manguebeat, fazer o seu show. E para fechar, os cariocas da Ponto de Equlíbrio mostram no último dia, 3 de maio, o seu reggae "raizeira" para o público.

A programação do evento também inclui rodas de conversa, palestras, oficinas e atividades esportivas, como rapel e slackline. Se a grade musical possui alta qualidade, as palestras não são diferentes. A última edição, em 2013, contou com a conferência do escritor pernambucano Ariano Suassuna, além das apresentações de Otto, Arnaldo Antunes e Tulipa Ruiz.

Neste ano, segundo o Coordenador de Juventude da prefeitura de Vitória da Conquista, Rudival Maturano, responsável pela realização do evento, nomes como a filósofa Marilena Chauí, o cineasta Walter Salles, o ator Lázaro Ramos e o jornalista Paulo Henrique Amorim podem integrar a programação.

"O importante é levar aos jovens uma boa palestra, uma boa música, e também dar espaço para que eles falem. A partir disso, construímos políticas públicas para esse segmento. Esse é o nosso objetivo", afirma Rudival. De acordo com ele, o evento também contará com duas bandas locais por dia, abrindo o show das atrações principais. Nas próximas semanas a prefeitura irá divulgar a programação completa.

