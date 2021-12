Evento 'Só Modão' anuncia segundo lote de ingressos

O segundo lote de ingressos a preços promocionais do evento 'Só Modão', que irá reunir Tayrone, Silvano Salles, Mano Walter, Devinho Novaes e banda Unha Pintada no Wet'n Wild, em Salvador, já está disponível para compra, até o dia 5 de março. Os valores variam entre R$ 55 (pista) e R$ 140 (lounge frontstage/meia).

O evento será realizado no dia 24 de março, a partir das 19h. Para a ocasião, as atrações prometem levar ao público um repertório recheado de sucessos antigos e atuais da carreira, além de hits gravados em parceria com outros artistas consagrados.

Os bilhetes podem ser adquiridos na loja do Pida, no Salvador Shopping, e na Salvador Tickets, no Shopping da Bahia, sem taxa e em até 3x sem juros em todos os cartões.

adblock ativo