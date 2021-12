Evento reúne clássicos da música brasileira nesta sexta

Direcionada exclusivamente à música brasileira, a festa Sexta Básica traz ao Portela Café, na rua Itabuna, localizada no bairro do Rio Vermelho, nesta sexta-feira, 22, uma noite repleta de clássicos e garimpagens de todos os ritmos brasileiros.

Em sua segunda edição no Portela, a festa comandada pelos DJs Moara Brandão e Danilo K, proporciona uma experiência musical democrática, livre e atemporal ao público, contando ainda com o DJ convidado Ian Fraguas, conhecido nas noites soteropolitanas com a festa Back in Bahia.

Cheia de grandes sucessos, a noite contará com músicas de artistas da nova e da velha geração da música brasileira, indo de Elis Regina e Gilberto Gil, até Lexa e Baco Exu do Blues. Para o público, será distribuída uma rodada de príncipe maluco, picolés da fruta, e doces como quebra-queixo, pé de moleque e nego bom.

O ingresso será comercializado no valor de R$ 25, podendo ser adquirido na porta do evento.

