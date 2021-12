Evento reúne atrações do arrocha nesta sexta-feira

Tayrone, Unha Pintada e Zezo, os representantes do arrocha se apresentam nesta sexta-feira, 30, no 'Arrocha Gold', um evento que reúne o melhor do gênero musical que é sucesso por todo o Brasil. O show começa às 21h no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico.

No repertório de Tayorone estão sucessos como ‘Dez Dias’, ‘Guardinha da Blitz’, e ‘Vestidinho Azul’, além de hits como 'Alô Porteiro’, ‘Esse Tal de Amor Dói’, ‘Bipolar’, ‘O Choro é Livre’ e ‘Diarista'. O sergipano 'Unha Pintada' vai embalar o público com o melhor do arrocha, brega e romântico. Já o cantor Zezo promete colocar todo mundo pra dançar de rostinho colado, com um show recheado de músicas inéditas e regravações.

Os ingressos custam de R$50 a R$ 150 e estão disponíveis nos balcões Pida, Salvador Tickets, na bilheteria do Armazém Hall ou na loja Armazém, no Shopping Salvador Norte.

