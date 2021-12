Evento no Pelourinho reúne exposição, música e poesia

O Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, recebe nesta sexta-feira 30, a partir das 13h, a segunda edição do evento "O Poder da Minha Cor", que promoverá um encontro multilinguístico de manifestações artísticas pela valorização da Cultura Negra.

Com entrada gratuita, o evento contará com exposições, intervenções poéticas, apresentações de rappers, do Coletivo Afrobapho, da DJ Nai Sena e os DJs Pivoman e FayaKayano, além do show da banda Ministereo Público Sistema de Som.

O evento reforça a importância e valorização dos artistas negros resgatando a identidade negra em sua representatividade e poder, fortalecendo ainda mais, a representação social, moral, econômica e étnica que a juventude negra tem demonstrado a cada dia.

