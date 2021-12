Evento no Pelourinho celebra a cultura do Recôncavo

O Largo Quincas Berro D’água, localizado no Pelourinho, recebe neste sábado, 15, a partir das 16h30, a primeira edição do Rodar: o Recôncavo em Salvador, que celebrará a cultura do recôncavo baiano.

Com entrada gratuita, o evento vai misturar o samba de roda e a gastronomia oriundas do recôncavo e contará com as participações das mestras Dona Nicinha, Dona Rita da Barquinha e Dona Aurinda, os mestres Primeiro e Gato Goés, o grupo A Corda Samba de Roda e o Samba do Vai Kem Ké, e os alunos do curso de Gastronomia da UFBA, serão os responsáveis pela feira gastronômica que apresentará pratos típicos a exemplo da Maniçoba.

adblock ativo