Evento natalino reúne bandas nordestinas no Pelourinho

O Natal InsPire Music reunirá Vivendo do Ócio, os Selvagens à Procura de Lei (CE), a Canto dos Malditos na Terra do Nunca e o DJ Zeca Forehead no dia 23 de dezembro, último domingo antes das festas natalinas a partir das 17h, no Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho.

A produtora InsPire Music completa 5 anos, e para celebrar essa data, juntou duas bandas baianas e uma cearense para se apresentarem no evento. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 50 (inteira), a depender do lote, e poderão ser adquiridos no Sympla e nas Lojas Soul Dila no Shopping Barra e Salvador Shopping.

As bandas surgiram na primeira década dos anos 200, e reúnem canções autorais que as colocaram na cenário da musica nacional. A Canto Dos Malditos na Terra do Nunca lançou o CD Travessia nas plataformas digitais em 2017, 11 anos após o primeiro disco. A versão física saiu agora em 2018.

A banda cearense Selvagens À Procura de Lei irá lançar o DVD Ao vivo no Poço da Draga em janeiro na capital do Ceará. Ao todo, são nove anos de carreira e três discos lançados. Na última turnê, foram 200 shows no Brasil e passagens por Rússia (durante a Copa do Mundo) e pela Argentina.

Gravando o 4º album da carreira, a Vivendo do Ócio lançou algumas músicas inéditas, e 2018, depois de três anos. O segundo single foi lanado em 13 de julho, dia em que o brasileiro comemora o Dia Mundial do Rock.

adblock ativo