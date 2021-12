Evento em shopping terá pocket show gratuito com Luiza Possi

Luiza Possi vai fazer a alegria dos fãs baianos nesta sexta-feira, 12. Em homenagem ao Dia das Mães, a cantora fará um show gratuito, na Praça Central do Salvador Shopping, a partir das 19h. O evento tem o nome de "Papo de Mãe".

No repertório, não vão faltar sucessos da cantora como “Paisagem”, “Me Faz Bem” e “Me Beija”. Ainda na sexta, o evento recebe a jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida pela personagem "Tia Má".

O evento continua durante o fim de semana, com ações voltadas para o público feminino. A entrada para o pocket shows será por ordem de chegada. Para as ações do "Papo de Mãe", o público interessado pode se inscrever no local ou por meio do aplicativo do Salvador Shopping.

