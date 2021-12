Evento em Guarajuba doará recursos para limpeza de óleo nas praias

As ações de limpeza das praias atingidas pelo óleo ganharam um reforço que unirá música e sensibilização social. No dia 16 de novembro, R$ 1 de cada ingresso comprado para o festival de música 'Guarajuba Holiday' será destinado para ajudar no processo de coleta das pelotas de óleo. Será doado também o mesmo valor para cada lata de cerveja adquirida no evento, que ocorre em Guarajuba, no município de Camaçari.

Na programação, nomes como Xand Avião, Tuca Fernandes, Danniel Vieira e Walla Arrais animarão a noite do litoral. Os valores arrecadados serão doados para Associação de Condomínios de Guarajuba (Ascon), para a realização do trabalho.

"Nós vamos fazer ações conjuntas para que possamos ajudar os órgãos na limpeza das praias em eventuais novas manchas de óleo", pontuou um dos organizadores do evento, Guto Ulm.

O produtor destacou ainda que, apesar da dimensão do desastre ambiental, a rápida atuação de voluntários e órgãos públicos ajudaram a amenizar o problema de modo a não impactar negativamente no interesse do público pelas festas. Por isso, a procura tem ocorrido dentro do esperado pelo o trade turísco - rede hoteleira e eventos.

"A população se mobilizou junto com os órgãos competentes e fez a limpeza quase que instantânea nas praias. E é isso que a gente tem visto nas áreas atingidas. A expectativa do trade turístico é muito grande ainda, especialmente em Guarajuba e Praia do Forte. Para a festa de reveillon já há quase que 70% de ingressos vendidos, faltando ainda 60 dias para o evento", explicou.

Os ingressos para o 'Guarajuba Holiday' custam entre R$ 60 e R$ 240, e podem ser encontrados pela internet e balcões de ingresso. Os portões serão abertos a partir das 17h.

*Sob a supervisão da repórter Keyla Pereira

