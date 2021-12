Eurythmics voltará à ativa para homenagem aos Beatles

O duo britânico Eurythmics vai se unir novamente em Los Angeles no fim deste mês para uma performance de celebração do 50º aniversário da presença dos Beatles no Ed Sullivan Show, disseram os organizadores nesta segunda-feira.

O duo, formado pela cantora Annie Lennox e o músico Dave Stewart, cujo último show foi em 2000, vai interpretar em 27 de janeiro canções dos Beatles em um concerto organizado pela Recording Academy, responsável pela cerimônia anual do Grammy.

Eles dividirão o palco com os cantores de R&B Alicia Keys e John Legend e o grupo de pop-rock Maroon 5, no concerto que será transmitido pela TV CBS em 9 de fevereiro.

A Noite que Mudou a América: Uma Saudação aos Beatles presta homenagem às apresentações da banda em fevereiro de 1964 no Ed Sullivan Show, ao qual se atribui o lançamento da chamada invasão britânica no rock.

O cantor pop John Mayer e a o cantor de country Keith Urban também participarão da homenagem.

O Eurythmics, ganhador do Grammy, lançou seu primeiro álbum em 1981 e vendeu mais de 75 milhões de discos. Eles romperam em 1990, mas se uniram brevemente para lançar um novo álbum e fazer uma turnê em 1999.

