Eugênio Cerqueira grava DVD de forró no Pelourinho

O forrozeiro Eugênio Cerqueira vai gravar o seu primeiro DVD neste sábado, 20, às 21h, na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho. O cantor vai mesclar xote, baião e o "rastapé", com canções inéditas, a exemplo de "Cair no Couro" e "Procura-se".

O DVD terá o nome "E Tome Forró", um dos bordões do forrozeiro e contará com as participações dos cantores Zelito Miranda e Marquinhos Café.

