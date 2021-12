"Eu to meio por fora, sem saber", diz Luan Santana sobre "Juntos e Shallow now"

Em coletiva após gravação do seu sexto DVD, realizada domingo, 19, no Parque de Exposições de Salvador, o cantor Luan Santana falou sobre a polêmica envolvendo a música “Juntos”, gravada com Paula Fernandes.

Antes mesmo de ser lançada a música viralizou e choveram críticas à letra adaptada originalmente da canção “Shallow” de Lady Gaga. “Eu to meio por fora, sem saber. A Paula me chamou para participar da música, eu gravei minha voz na correria do DVD e mandei lá pra ela”, explicou Luan.

O cantor disse também que gostou do resultado, mas não teve tempo para acompanhar a opinião do público nas redes sociais. “Agora que vou ter tempo de pegar o celular e ver como está essa bagunça”, brincou.

Ainda durante a entrevista, Luan Santana, contou que não tem segredo para se manter fazendo sucesso durante tanto tempo. “Sou um cara muito trabalhador. Eu não paro um minuto de pensar na minha carreira, no que eu posso surpreender as pessoas”, disse ele.

“Sempre faço coisas que eu acredito. Acho que boto pra fora tudo o que está dentro de mim. Os fãs entendem minha verdade”, afirmou Luan sobre a escolha do repertório dos shows.

Famosos marcaram presença

A gravação do DVD reuniu diversos famosos, entre os quais estiveram presentes o comediante João Quirino, a atriz e apresentadora Maisa, as ex-participantes do BBB Gleici Damasceno e Vivian Amorim, o Padre Fábio de Melo, os cantores Pablo, Margareth Menezes e Carla Cristina e o ator Henri Castelli.

Quem também esteve no evento foi a vocalista da banda Babado Novo, Mari Antunes. Em entrevista exclusiva ao Portal A Tarde, ela revelou que uma parceria inédita com Cláudia Leitte está por vir. A música que reúne duas gerações da banda já tem clipe pronto.

Mari Antunes revelou parceria com Cláudia Leitte

“A música é do Babado Novo, porém ela (Cláudia Leitte) que escolheu e estamos bem felizes como resultado", disse Mari. Sobre a agenda, a cantora contou que fará show internacionais. "Semana que vem eu faço uma turnê nos EUA, 6 shows. O Carnaval passou mas eu não parei ainda", brincou.

Público fiel

Vindos de várias regiões do país e até mesmo do exterior, muitos fãs tentam acompanhar a agenda de shows de Luan. Tainara, de 21 anos saiu do Distrito Federal, Brasília, para acompanhar a gravação. Ela faz parte do fã clube "Curicas do Luan Santana" e contou que amigos e família, que nem são fãs do cantor, costumam acompanhar o grupo.

Tainara faz parte do fã clube Curicas do Luan e veio de Brasília

Quem também se preparou bastante foi o grupo de amigos Taissa Fagundes, Marcelo Ferreira, Brenda Fagundes e Amanda Nascimento, que vieram de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Grupo de fãs vieram de Belo Horizonte

Eles compraram as passagens com cinco meses de antecedência, para poder ficar mais perto do ídolo. Além disso, eles defenderam a versão de “Shallow”, "eu achei que ficou maravilhoso, a voz dos dois se complementou e não faz pouco perto da versão original", afirmou Marcelo.

Ana Caroline ganhou promoção e veio de Santa Catarina

Por fim, nem a limitação física impediu Ana Caroline de vir para o show em Salvador. Através de uma promoção ela conseguiu acompanhar pela primeira vez a gravação de um DVD do cantor, de quem é fã desde o início da carreira.

*Estagiárias sob supervisão da editora Maiara Lopes

