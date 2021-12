"Eu adoro cantar em Salvador", diz Beth Carvalho

Em 2016 está sendo comemorado o centenário do samba. Metade dessa história se confunde com a carreira de Beth Carvalho, que há 50 anos vem sendo um dos principais nomes do gênero. Para celebrar esse meio século de música, a "Madrinha do Samba" montou um show especial, que, após passar por outras capitais, chega a Salvador neste fim de semana. Os baianos vão reviver os grandes sucessos da sambista na noite de domingo, 26, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Seja com a voz ou com o cavaquinho, Beth Carvalho promete emocionar o público com muitas das canções que marcaram gerações. Pérolas como Andança, Vou Festejar e Coisinha do Pai estarão lá. "Realmente será uma viagem no tempo. Mas eu também vou cantar músicas do meu disco Beth Canta o Samba da Bahia", diz a cantora carioca, referindo-se ao CD e DVD que ela gravou em 2006, no Teatro Castro Alves.

Para ela, aliás, voltar à Bahia é um retorno a um lugar com o qual ela tem uma relação de longas datas. Há algum tempo Beth grava músicas de sambistas baianos. Em um dos primeiros discos da carreira (Canto por Um Novo Dia, de 1973) gravou a famosa A Flor da Laranjeira, de Zé Pretinho da Bahia, Humberto de Carvalho e Bernardino Silva. Além disso, nos anos 1990 partiu para a pesquisa do samba de roda de Cachoeira.

Já sobre o público baiano, "sempre foi uma relação muito boa. Eles me prestigiam desde o início da minha carreira. E eu adoro cantar em Salvador porque é um público muito quente, animado e que participa bastante", enfatiza a cantora.

Samba e Mangueira

Quis o destino que o ano da comemoração pelas cinco décadas de carreira viesse acompanhado por outros motivos especiais para celebrar. Logo no início do ano Beth Carvalho viu a sua amada Mangueira conquistar mais um título do Carnaval carioca. E 2016 é também o ano do centenário do samba. "Isso foi realmente um presente do destino", diz a sambista.

Mas, apesar dessa comemoração por um século do gênero musical, Beth faz algumas críticas ao cenário atual do samba. Para ela, falta mais apoio e divulgação de novos nomes que vêm fazendo bons trabalhos.

"Acho que as rádios já não tocam sambas novos. Então você não tem mais onde ouvir as novidades de músicas e discos de samba. Eu, que ando pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, vejo que tem muita gente boa produzindo, mas suas músicas não estão sendo executadas", opina.

Jornada de sucesso

Para chegar aos 50 anos de carreira, Beth Carvalho percorreu um caminho que começou sob a influência da bossa nova. Mas em meados dos anos 1960 se envolveu com o samba e participou de vários festivais, culminando com o lançamento do LP Andança (1969). Era o primeiro da sua discografia de mais de 30 discos.

Beth também foi responsável por abrir caminhos para muitos artistas hoje conhecidos. Não à toa recebeu a alcunha de Madrinha do Samba. Ela revelou nomes como Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge Aragão.

Todas as emoções que Beth Carvalho viveu nessa jornada de 50 anos permanecem vivas na memória. "Foi tanta coisa. Eu cantei no Festival Internacional da Canção, fui para a Europa pela primeira vez cantar no Festival de Montreux, fui enredo da escola de samba campeã [Unidos dos Cabuçu, em 1984], além de ter recebido vários prêmios, discos de ouro e de platina na minha carreira. Enfim, foram muitos momentos marcantes", conclui.

