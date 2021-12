Estrelas do rock nacional se apresentam em maio em Salvador

Uma viagem musical que parte do iê iê iê é a proposta de espetáculo que o Nivea Viva Rock Brasil vai levar a sete capitais brasileiras até junho. Pitty, Paula Toller, Paralamas do Sucesso e Nando Reis foram anunciados na manhã desta terça-feira, 23, em São Paulo, como o time que encabeça a quinta edição do projeto em tributo ao rock brasileiro. Salvador receberá o show gratuito da turnê no dia 22 de maio, em local ainda a ser divulgado.

O repertório passeia por diversos momentos dos últimos 60 anos da história musical do país, incluindo movimentos como Jovem Guarda e Tropicalismo e trabalhos de artistas como Mutantes, Raul Seixas e Rita Lee. A retrospectiva não poderia deixar de fora o fértil momento dos anos 1980, com Paralamas, Titãs, Legião Urbana, Kid Abelha e Barão Vermelho, desaguando em nomes como Skank, Chico Science, Raimundos, Charlie Brown Jr e Los Hermanos.

"É muito interessante como o rock pauta a nossa história. Cada música do gênero remete exatamente a uma época e isso é muito energizante. A gente vai contando a história da música brasileira, como a gente reproduz um dos gêneros musicais mais fortes do mundo, com a nossa cara", disse a baiana Monique Gardenberg, que pelo quarto ano assina a direção artística do projeto.

Surpresas

Apesar de ter ares de cronologia e hit parade, o repertório pode ainda contemplar algumas surpresas. Segundo Monique, o roteiro ainda está sendo ajustado para caber em cerca de duas horas e 15 minutos de show, e a possibilidade de incluir nomes como os Novos Baianos, por exemplo, segue aberta.

Além dos intérpretes representativos, a banda base também conta com nomes importantes do gênero, promovendo uma mistura de gerações.

Sob a direção musical de Liminha (Mutantes), que também assume o baixo, o conjunto será formado por Dado Villa Lobos (Legião Urbana), Maurício Barros (Barão Vermelho) e Rodrigo Suricato (da banda Suricato, que participou do programa Super Star, da Globo).

"Todos cantam juntos algumas músicas, algumas outras são cantadas só por dois artistas. Isso é o imprevisível, assim vamos fugir do lugar comum. Também vamos ter participação do Dado em duas músicas, uma delas do Legião, e o Suricato cantando em outras. Assim a gente vai fazer a mistura de gerações", explicou Liminha.

Mistura

A proposta de unir artistas de diferentes gerações para homenagear um gênero foi bem-sucedida em 2014, quando o Nivea Viva trouxe Martinho da Vila, Alcione, Diogo Nogueira e Roberta Sá para cantar o samba. No ano passado, Ivete Sangalo e Criolo foram convidados a interpretar hits de Tim Maia, mas infelizmente o show foi cancelado em Salvador por conta das chuvas.

Este ano, a cantora Pitty representa a Bahia no elenco. "Eu sei de cor as músicas deles, passei minha vida inteiro cantando, tocando violão com revistinha de cifras. Agora vou cantar com eles, isso mostra o quão a vida é maravilhosa", disse a artista de 38 anos, a mais jovem do grupo.

"Ouvir o rock dos anos 1980 me incentivou a compor em português e me mostrou o quanto o rock em português é possível e bonito", acrescentou Pitty.

Paula Toller chamou a atenção para o fato de o rock continuar abordando questões importantes para a contemporaneidade. "A gente tem um time de muita história, com músicas que marcaram nomes, gerações, classes sociais. Fico feliz de ter duas mulheres representadas, eu e Pitty, pois o rock tem que falar do momento contemporâneo", afirmou Paula Toller.

Para Nando Reis, o projeto é importante por ajudar a desmistificar a importância do rock para a música nacional. "O rock faz parte da história da música brasileira e o projeto ajuda a mostrar que estamos vivos e produzindo", disse o ex-Titã.

Turnê

A avant première do Nivea Viva acontece no Rio de Janeiro, no dia 15 de março, apenas para convidados. Porto Alegre receberá o primeiro show da turnê (3/4) e Recife o segundo (30/4). Em seguida, a apresentação será feita em Fortaleza (15/5), Salvador (22/5), Brasília (5/6) e São Paulo (26/6).

Nos últimos quatro anos, a turnê foi vista por 1,9 milhões de pessoas. A edição deste ano encerra o planejamento de cinco anos da plataforma Nivea Viva, que pode ganhar outros formatos futuramente.

(*) A repórter viajou a convite da Nivea

Uma foto publicada por @jornalatarde em Fev 23, 2016 às 6:52 PST

adblock ativo